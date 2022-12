Für Kinder und Eltern Awo startet in Rheurdt mit neuen Angeboten ins neue Jahr

Mit neuen Angeboten startet die Awo auch in Rheurdt ins neue Jahr. „Schipapiyo – Yoga für Kinder“, beginnt am Dienstag, 17. Januar, im Familienzentrum „Zwergenland“, Schulweg 13, in Rheurdt. Der Kursus findet an insgesamt fünf Terminen, jeweils dienstags (bis zum 24. Februar) statt. Mit spielerisch angeleiteten Yoga-Übungen bringt Barbara Walter den Kindern das Spürbewusstsein für den eigenen Körper näher. Sie erlernen kindgerechte Entspannungsübungen, die zur inneren Ruhe führen und somit die Konzentrationsfähigkeit stärken. Der Kursus richtet sich an junge Interessentinnen und Interessenten im Alter zwischen fünf und sieben Jahren. Die Teilnahme erfolgt barfuß oder mit Turnschläppchen.