Kinderfeuerwehr feiert fünften GeGeburtstag : Für die Kinder ist die Feuerwehr ein großes Spiel

Rheurdt Seit fünf Jahren hat Rheurdt eine Kinderfeuerwehr.

Beim Chaoskartenspiel ziehen Kinder eine Karteikartemit einer Zahl zwischen 1 und 35. In Vierer- oder Fünfergruppen suchen sie auf dem Feuerwehrgelände in Schaephuysen diese Zahl. Darunter ist ein Gegenstand der Feuerwehr zu sehen, ein Hydrant oder ein Helm. Die Kinder kehren zu ihren Betreuern zurück, um zu erzählen, wie der Gegenstadt heißt und welche Funktion er hat.

„Die Kinder sollen spielerisch lernen“, sagt Alexandra Walter. „Sie merken sich etwas, wie beim Spiel Memory. Und sie suchen etwas, wie bei einer Schnitzeljagd.“ Sie zählt mit Patrick Bring und Martina Schmidt zu den Betreuern der Kinderfeuerwehr. Erst Anfang 2016 trat das Landesgesetz für Brandschutz und Hilfeleistung in Kraft, in dem der Aufbau von Kinderfeuerwehren erstmals geregelt ist. Die Kinderfeuerwehr im Ökodorf wurde schon zwei Jahre zuvor gegründet, als erste am Niederrhein und als vierte in Nordrhein-Westfalen. „Anfang 2014 lag der Gesetzentwurf im ersten Entwurf vor“, blickt Holger Lamers zurück. „Da war klar, dass eine Kinderfeuerwehr möglich werden würde.“ Er war damals Wehrleiter und hatte die Idee zur Gründung der Nachwuchswehr, die mit dem Brandschutztag ihren fünften Geburtstag feierte.