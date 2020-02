Veranstaltungsreihe in Neukirchen-Vluyn : Ein Frühling im Zeichen der Nachhaltigkeit

Sie warben für den „Frühling für nachhaltigen Konsum“: (von links) Bürgermeister Harald Lenßen, Agenda-Beauftragte Marion May-Hacker, Jens Harnack (Klimaschutzmanagement Stadt Rheinberg), Christopher Tittmann (Klimaschutzmanager Sonsbeck), Stephan Baur (Klimaschutzmanager Neukirchen-Vluyn) und Ariane Stedfeldt (Gemeindedienst für Mission und Ökumene). Foto: Josef pogorzalek/Josef Pogorzalek

Neukirchen-Vluyn Das Klimabündnis im Kreis und Kirchengemeinden wollen die Menschen zum Nachdenken über ihr Konsumverhalten bewegen.

Das Klimafasten hat in Neukirchen-Vluyn Tradition. Auch in diesem Jahr wird es nach Karneval in Kooperation von Stadt und evangelischer Gemeinde Vluyn beginnen. Diesmal ist es aber Teil des „Frühlings für nachhaltigen Konsum“. Es handelt sich um eine Kampagne im Zeichen des Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit, die bis Ende Juni im ganzen Kreis stattfindet. Partner der Veranstaltungsreihe sind das Klimabündnis der Kreiskommunen und der Gemeindedienst für Mission und Ökumene. Im Neukirchen-Vluyner Rathaus wurden am Mittwoch die wichtigsten Bausteine des Projekts vorgestellt.

Klimafasten Es wird von Aschermittwoch, 26. Februar, bis Ostersonntag, 12. April, in allen Kreiskommunen stattfinden. In Neukirchen-Vluyn trifft sich bereits am 10. März, 19 Uhr, eine Gruppe im evangelischen Gemeindesaal Vluyn zu einem Vorbereitungstreffen. Eine Anmeldung ist bei Pfarrerin Juliane Kollmann-Rusch, Tel. 02845 2981412, oder der Agenda-Beauftragten der Stadt, Marion May-Hacker, Tel. 02845 391255, möglich. Anregung zum Klimafasten bietet die Broschüre „So viel du brauchst“, die ab Mitte Februar in den Rathäusern und evangelischen Gemeinden ausliegen wird. Mit ihrer Hilfe kann jeder sich selbst und sein Konsumverhalten prüfen: Verschwende ich Lebensmittel und Energie? Kann ich meine Autofahrten minimieren? Kann ich weniger Plastik oder Strom verbrauchen? Auch wer ganz allein für sich klimafasten will, findet dort Inspiration.

Info Aktuelle Informationen im Internet Weitere Veranstaltungen und Aktionen des „Frühlings für nachhaltigen Konsum“ werden auf der Website des Klimabündnisses veröffentlicht: www.kreis-wesel.de/de/themen/klimabuendnis-der-kommunen-im-kreis-wesel/ Partner des Klimabündnisses sind alle 13 kreisangehörigen Kommunen, der Kreis, das Kompetenznetz Energie Kreis Wesel, die Energieagentur NRW und die Verbraucherzentrale.

Earth Hour Am Samstag, 28. März, 20 Uhr gehen für eine Stunde die Lichter aus. In Neukirchen-Vluyn beteiligen sich erneut die Stadtverwaltung und einige Firmen (Trox, Schwing) an der weltweiten Aktion des World Wide Fund for Nature (WWF), die auf den Klimawandel und das Artensterben aufmerksam macht. In Neukirchen-Vluyn gibt es zur Earth Hour wie schon 2019 eine Filmvorstellung bei der Firma Trox.

In Xanten wird die Earth Hour vom Eine-Welt-Laden sowie der evangelischen und katholischen Kirche organisiert – mit einem Mitbring-Buffet, Musik und Ansprachen.

Stadtradeln Elf Kreiskommunen beteiligen sich daran zwischen dem 3. und 23. Mai. „Wir hoffen, dass Moers auch noch die Kurve kriegt“, sagte Jens Harnack vom Klimaschutzmanagement der Stadt Rheinberg – auch in Moers wird zwar „stadtgeradelt“, aber zu einem anderen Termin. Wie immer geht es bei der Aktion darum, so oft wie möglich das Auto stehen zu lassen und aufs Rad umzusatteln.