Christlicher Feiertag Pfarrer Norbert Derrix lädt zu Fronleichnamsprozession in Rheurdt ein

An verschiedenen Stationen soll der Gesichtspunkt „Kirche“ in den Blick genommen werden. Treffpunkt und erste Station ist am Generationengarten Et Strötsche/Kirchwinkel. Von dort aus geht es in den Kirchwinkel Richtung Rheurdter Straße zur zweiten Station am Feuerwehrgerätehaus. Danach geht es die Rheurdter Straße hoch zur Hauptstraße und weiter zur Hubertusstraße bis zum Schild der Siedlergemeinschaft. Hier wird die dritte Station sein. Die vierte Station ist dann am St. Hubertus Kindergarten. Zum Schluss geht es dann in die Kirche, um den Gottesdienst mit der Eucharistie weiter zu feiern und dem feierlichen Segen zu beschließen.