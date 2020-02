Neukirchen-Vluyn : Fröhlich-friedlicher Karnevalszug

Unter dem Motto „Überall geht es rauf und runter, unser Karneval wird bunter“ zogen Wagen und Fußgruppen von Neukirchen nach Vluyn. Rund 5000 Menschen säumten die Straßen. Aus polizeilicher Sicht blieb es ruhig.

„Überall geht es rauf und runter, unser Karneval wird bunter“ lautete das Motto, das in Anbetracht der Zuglänge und der Teilnehmenden so ganz passend war. Das närrisch verkleidete Volk sammelte an günstigen Stellen Pralinenschachteln, Chips und Süßkram. Die Ausbeute konnte sich sehen lassen, wie die vollen Taschen zeigten. Am Rathaus residierte das Dreigestirn, sprich Bürgermeister Harald Lenßen mit seinen Stellvertretern Claudia Wilps und Kurt Best. Best stellte die Wagen und Fußgruppen in Neukirchen und später in Vluyn vor. Die Kameraden vom Löschzug Vluyn waren unter die Wikinger gegangen. Brandneu ist ihr Schiff, das sich unter „Hey, Wickie, hey“ den Weg bahnte. Imposant die Wagen der beiden Karnevalsgesellschaften, die einmal mehr mit ihrem Aufgebot zeigten, wie stark und zukunftsträchtig ihre Jugendabteilungen sind. Vom Möhnenwagen aus winkte Obermöhne Elsa Bertz dem Dreigestirn mit dem Rathausschlüssel zu.