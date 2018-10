Freizeitbad Neukirchen-Vluyn bittet zu Allerheiligen in die Sauna

Neukirchen-Vluyn Elf Stunden lang Aufgüsse und Massagen an Allerheiligen: Das Freizeitbad bietet Entspannung pur.

Allerheiligen gilt offiziell als „stiller Feiertag“, an dem es noch ruhiger zugehen soll als an normalen Sonn- und Feiertagen. Das schreibt das Feiertagsschutzgesetz vor. Was liegt da näher, als am 1. November tatsächlich mal einen Gang zurückzuschalten und zu entspannen? Genau dazu lädt die Enni Sport & Bäder (Enni) ins Freizeitbad Neukirchen-Vluyn ein.