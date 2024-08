Freizeitbad Neukirchen-Vluyn „Beach Feeling“ beim Saunieren im Sommer

Am Samstag, 17. August, trägt das Event das Motto „Beach Feeling“. Als besondere Attraktion steht der Chefkoch des Bistros im Saunagarten am Grill. Dabei gibt es leckeres Grillgut und frische Salate. Richtig heiß wird es natürlich in den Saunen, die zum sommerlichen Schwitzen einladen. Menthol-Kristalle bei Musik und Klangschale, Limonen-Aromen mit einer anschließenden Kaltwasseranwendung oder ein Aufguss mit dem Aroma „Sibirische Birke“ mit anschließender Salzanwendung stehen auf dem Aufgussplan. Die Kinder dürfen sich auf einen Aufguss mit Tutti-Frutti-Aroma und anschließendem Wassereis freuen. Gäste können das Freizeitbad an diesem Abend ausschließlich textilfrei nutzen. Als besonderes Highlight wird dabei die Wasserkrake als Spielgerät im Becken schwimmen.