Freizeit in Rheurdt: Der Kletterwald kommt in Kürze zurück

RHEURDT Sturm Friederike zerstörte die Anlage. Nun ist sie von Grund auf renoviert. Nur die Abnahme durch den TÜV fehlt noch.

Stolz war Christel Bosch, Jugendleiterin vom Rheurdter Jugendpavillon an der Kirchstraße, auf das Kletterwäldchen mit Netzen, Schaukelbrettern und Seilbahnen. Doch Sturm Friederike setzte vor anderthalb Jahren dem Highlight in der Jugendarbeit der evangelischen Kirchengemeinde Rheurdt-Hoerstgen-Sevelen zu.

Aktuell fehlt noch die offizielle TÜV-Abnahme. Das Kletterwäldchen, eine Kooperation der Kirchengemeinde Hoerstgen und dem Moerser Kirchenkreis Moers, war seit der Eröffnung 2014 ein Dauerbrenner in der Saison. Drei Jahre arbeitete Christel Bosch mit den Kindern, Jugendlichen und Verantwortlichen an der Umsetzung des Kletterparcours. Kindergeburtstage mit anschließendem Grillfest wurden nach der Eröffnung gefeiert, Schulklassen steuerten den Kletterwald an. Im Angebot waren erlebnispädagogische Tage, die sich speziell an Gruppen richteten. Für Erwachsene bot das Kletterwäldchen ebenfalls Nervenkitzel.