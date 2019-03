Fotoprojekt in Neukirchen-Vluyn: Senioren üben sich als coole Biker.

Fotoprojekt in Neukirchen-Vluyn

Wilhelmine Kleiner nimmt jeder Betrachter ab, dass sie gleich aufsteigt und in Richtung Horizont auf und davon braust. Foto: Andrea Zrmrzlak.

Neukirchen-Vluyn Von wegen altes Eisen! Im Herbst vergangenen Jahren haben es Mensch und Maschine der Moderne gezeigt. Bei einem Fotoprojekt der Diakonie.

Zwei der ältesten Bewohner sagten sofort: „Wir machen mit!“ Nun lächeln die knapp 100-Jährigen den Betrachter von der Leinwand an. Die eine trägt Lederjacke, die andere hält die Hand am Lenker eines alten BMW-Motorrads aus den 1950er Jahren. 14 sehenswerte Fotomotive sind am Freitag, 22. März, ab 14.30 Uhr im Andachtsraum der Altenheimat Vluyn zu sehen.