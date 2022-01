Forderung der FDP in Rheurdt : Umstieg auf Diesel-Alternative prüfen

Rheurdt Der synthetische Kraftstoff HVO100 wäre eine deutliche Verbesserung für die Klimabilanz, so die Freidemokraten. Was die nachhaltige Diesel-Variante auszeichnet.

HVO100 ist eine nachhaltige Variante von Diesel und wird aus erneuerbaren und nachhaltigen Rohstoffen hergestellt. Die Zahl „100“ gibt an, dass es sich um die reine Form von HVO (Hydrogenated Vegetable Oils, deutsch: hydrierte Pflanzenöle) handelt. Reines HVO könne in Dieselmotoren ohne Modifikation verwendet werden und sei für alle Fahrzeuge der marktführenden Motorenhersteller wie Volkswagen, Volvo, Mercedes, MAN u.a. freigegeben. Hergestellt wird der Kraftstoff durch Hydrodesulfurierung von Pflanzenölen und/oder tierischen Fetten. Nach Recherchen der FDP sei die Umstellung von dieselbetriebenen Nutzfahrzeugen auf den Betrieb mit HVO100 damit ohne, beziehungsweise mit minimalem, Aufwand möglich sein, heißt es in der Begründung des vom Fraktionsvorsitzenden Ralf Thier formulierten Antrags. Und weiter: „Mit der Umstellung auf den Kraftstoff HVO100 wäre der Betrieb der dieselbetriebenen Fahrzeuge dann sofort fast klimaneutral ohne hier kostenintensiv – und energieaufwendig - den Fuhrpark austauschen und auf andere Antriebsarten umstellen zu müssen.“ HVO100 sei aktuell circa 0,25 bis 0,38 Euro je Liter teurer, als konventioneller Dieselkraftstoff. Diese Preisdifferenz sollte nach Ansicht der Freidemokraten in den Folgejahren eher geringer werden, da HVO100 mit einer geringeren CO 2 -Abgabe belegt ist. Bei 5000 Litern HVO100, das wäre in etwa der Bedarf des Bauhofs für ein halbes Jahr, würden aktuell Mehrkosten von ca. 1700 Euro entstehen. Die Verwaltung soll prüfen, ob diese Maßnahme über die im Haushalt bereitgestellten Mittel für Betriebskosten abgedeckt werden kann. Mittel aus dem Klimaschutzbudget sollen hierfür nicht verwendet werden.