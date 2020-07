Brauchtumspflege in Vluyn : Förderverein stützt die Klompenfreunde

Neukirchen-Vluyn Die Volksbank am Niederrhein stiftet das Startkapital für den nun offiziell eingetragenen Verein. Vorsitzender ist Georg Dicks.

Die Vluyner Klompenfreunde waren nie ein Verein, sondern „eine Interessengemeinschaft derjenigen, denen Tradition und Brauchtum am Herzen liegen und die Spaß an der Sache haben“, wie es auf ihrer Internetseite heißt. Darauf sind die Klompenfreunde stolz, und dabei soll es bleiben. „Wir möchte die Tradition so weiterlaufen lassen, wie es vor 70 Jahren angefangen hat“, sagte am Freitag Holger Teller, seit 2016 Vorsitzender der Klompenfreunde. Ganz ohne Verein geht es aber auch bei den Klompenfreunden nicht mehr: Sie haben einen Förderverein gegründet, der nun offiziell im Vereinsregister eingetragen ist. Demnächst werde der Förderverein öffentlich vorgestellt, sagte Teller. „Das wollten wir eigentlich beim Klompenball machen.“ Er musste aber, wie andere Veranstaltungen der Klompenfreunde, wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden.