Laga 2020 : Die Landesgartenschau aus 67 Metern Höhe

Kamp-Lintfort Der Förderturm erlaubt den Blick aus luftiger Höhe auf das Laga-Gelände. Derzeit dürfen wegen Corona nur 20 Personen gleichzeitig die Plattform des Förderturms betreten, um die Aussicht zu genießen.

„Man kann bis zum Rhein sehen und noch ein bisschen weiter“, sagt Lea Mispelkamp. Die Mitarbeiterin der Presseabteilung der Landesgartenschau GmbH ist schon mehrfach auf den großen Förderturm hinaufgefahren, um ihr Auge schweifen zu lassen und den herrlichen Rundumblick auf der Plattform zu genießen. So entdeckt sie aus 67 Meter Höhe beispielsweise die Weseler Rheinbrücke, die Halde Rheinpreußen mit der übergroßen Grubenlampe von Otto Piene sowie die Türme des Kamper Klosters. Oder sie schaut einfach hinunter auf das Laga-Gelände an der Friedrich-Heinrich-Allee. „Es ist schön, das Geschehen im Zechenpark von oben zu sehen“, sagt sie. „Ich entdecke immer wieder etwas Neues.“

Der Förderturm hat jetzt Schritt für Schritt die Personenförderung aufgenommen. Als die Landesgartenschau am 5. Mai das erste Mal ihre Pforten öffnete, förderte der neue Aufzug noch keine Personen in luftige Höhe. Mittlerweile hat der Aussichtsturm von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Dann dürfen 20 Personen gleichzeitig auf der Plattform sein. Ordner an der Eingangstür und oben auf der Plattform zählen die Besucher und achten auf ein angemessenes Verhalten.