Neues Angebot in der Flüchtlingshilfe Wann das Rheurdter Welcome-Café startet

Jeden Montag öffnet in Issum das Café Kontakty, jeden Donnerstag das Café Welcome in Sevelen. Es sind beliebte Adressen für Neubürger aus anderen Ländern. In Rheurdt eröffnet am 30. Juli ebenfalls ein „Welcome-Café“, dessen genauer Name aber noch nicht festgelegt ist. Ab dann ist es jeden Dienstag von 16 bis 18 Uhr Treffpunkt. Es soll vor allem „Alleinreisende“ anziehen, wie Flüchtlinge ohne Familien und Kinder in der Flüchtlingsarbeit genannt werden.