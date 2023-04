Ankommen in Neukirchen-Vluyn „In 60 Litern Rucksack steckt das ganze Leben“

„In 60 Litern Rucksack steckte das ganze Leben“, blickt die studierte Ingenieurin zurück. „Ich hatte etwas Kleidung zum Wechseln dabei, für meinen Sohn und mich, etwas zu essen und zu trinken, weil niemand wusste, wie lange wir an den Sammelpunkten zu warten hatten. Wir wussten nicht, ob wir dort etwas zu essen und zu trinken bekommen würden. Natürlich hatte ich alle Papiere dabei. Das Wichtigste bei einer Flucht sind Papiere.“ So starteten ihr Sohn Yevhenii, „Jenja“, damals sechs Jahre alt, und sie, damals 35 Jahre alt, am 5. März 2022 morgens aus der Stadt Krementschuk, die in der Region Poltava, in der Mitte der Ukraine, am Dnepr liegt.