Wirtschaft in Neukirchen-Vluyn : Firma aus Neukirchen-Vluyn unterstützt die Industrie

Neukirchen-Vluyn Das Neukirchen-Vluyner Unternehmen Kurt Schuhmacher Industriemontagen blickt trotz der Corona-Krise nach vorne. Es stellt seine Leistungen wie Instandhaltung und Wartungen anderen Industrieunternehmen zur Verfügung.

Das Coronavirus und die damit verbundene weltweite Krisensituation stellt Unternehmen vor große wirtschaftliche Herausforderungen. So auch in Neukirchen-Vluyn. Eines der ortsansässigen Unternehmen, dass trotz Krise nach vorne blickt, ist Kurt Schuhmacher Industriemontagen.

„Hier sucht man nach neuen Lösungswegen, um Mitarbeiter, Kunden und Partner zu unterstützen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Unternehmen stelle seine Wartungs- und Instandhaltungsdienstleistungen denjenigen Industrien zur Verfügung, die derzeit in Deutschland auf Hochtouren laufen – und suche dafür zusätzliches Personal. Für KS Industriemontagen bedeute die Corona-Krise tiefgreifende Veränderungen im normalen Tagesgeschäft, das in der Hauptsache aus Industriemontagen im Ausland bestehe. In solchen Zeiten gelte es, den Blick in die Zukunft zu richten, betont Geschäftsführer Hans-Jürgen Sommer.