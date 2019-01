Rheurdt : Feuerwehrball in Schopes: Neues Konzept kommt an

Christoph und Silvia Kyupers sorgten als Duo „Two for You“ sorgten beim Feuerwehrball für Musik. Foto: Norbert Prümen (nop)

RHEURDT „Fire für You“ lautete das Motto der Tanzparty. Das Duo Two for You sang und spielte aktuelle Hits und Oldies.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Hannemann

Unter dem Motto „Fire for You“ feierte der Schaephuysener Löschzug mit der Gemeinde und befreundeten Wehren den traditionsreichen Feuerwehrball. Der Saal Winters-Gilbers wurde zum Treffpunkt von Jung und Alt. „Diese Veranstaltung, immer am zweiten Samstag im Januar, hat Tradition“, sagte Löschzugführer Frank Diepers. Für die Feuerwehrmannschaft eine erste gesellige Runde im Ort mit der Gemeinde nach dem Jahreswechsel und absolut angesagt. „Weil die familiäre Atmosphäre stimmt und man viele Bekannte wiedertrifft. Die Musik ist immer gut“, bestätigten Dagmar und Karen, die seit Jahren diese Veranstaltung besuchen. Dass der Feuerwehrball sich konzeptionell neu aufstellt hat, fanden sie gut.

„Wichtig ist uns dabei, dass diese Party offen für alle ist und Jung und Alt gleichermaßen anspricht“, sagte Simon Galka (21), vom Orga-Team und Mitglied im örtlichen Löschzug. Über Jahre machte eine Après-Ski-Party mit DJ und Musik aus der Dose das Rennen. Das Format „Fire for You“ ging jetzt an den Start. Statt Musik von der Platte „erleben wir mit Christoph und Silvia Kuypers Live-Musik“, sagte Galka über das neue Konzept. Das Rheurdter Duo „Two for you“ und das aktuelle Party-Motto „Fire for You“ seien wie aus einem Guss. Christoph und Silvia Kuypers haben schon für Stimmung bei der Rheurdter Wiesenparty gesorgt. Der Blick ins Publikum gab Galka recht. „Alle Generationen von 18 bis 86 sind vertreten“, so Galka. Auch die Ehrenabteilung ließ sich den Partyspaß nicht entgehen.



Schaephuysener Löschzug bereit sich auf großen Ball vor : In Rheurdt wird die Feuerwehr zur Feierwehr

zurück

weiter