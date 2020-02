Rheurdt : Feuerwehr-Spielmannszug brennt für den nächsten Einsatz

Die Musiker des Spielmannszugs der Rheurdter Feuerwehr proben regelmäßig. Foto: Norbert Prümen (nop)

Rheurdt Die Musiker werden in den nächsten Tagen oft im Karneval unterwegs sein. Im Sommer spielen sie auf der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort.

In der Vorweihnachtszeit gibt der Spielmannszug Rheurdt schon einmal „Highland Cathedral“, „Leise rieselt der Schnee“ oder „Amazing Grace“ zum Besten. Zuletzt waren die Stücke von den Musikern am ersten Advent im Rahmen eines Konzerts in der Nikolauskirche zu hören. In der Karnevalszeit hat man „Echte Fründe“ genauso im Repertoire wie eine Vielzahl anderer Karnevalslieder. Die Musiker des Spielmannszugs, die mit großer Leidenschaft ihrem Hobby nachgehen, stimmen aber auch gerne „Biene Maja“ oder einen Schlager an – Stücke, die zu Evergreens geworden sind. „Als ich vor fast 50 Jahren angefangen habe, haben wir nur Marschmusik gespielt“, erinnert sich Klaus Tißen. „Es musste vor allem laut sein.“

Der Vorsitzende der Vereinsgemeinschaft leitete als Stabsführer den Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Rheurdt, bis er dieses Amt an Ralf Boersma weitergab. Jeden Donnerstag kommt er ins Feuergerätehaus an der Aldekerker Straße, um gemeinsam mit seinen Musikerkollegen zu üben. Der Flötist probt am späten Abend mit 25 Erwachsenen in der Fahrzeughalle. Auch um den Nachwuchs kümmert man sich in Rheurdt. Im Moment sind das 15 Kinder und Jugendliche, die sich wie die älteren Musiker regelmäßig zu Übungsstunden treffen. Die Proben werden von den Musiklehrern Katja und Stephan Gerhards geleitet.

Dennis Grammel liebt diese Gemeinschaft, zu der auch schon einmal ein gemeinsames Currywurstessen gehört, wenn die närrische Zeit zu Ende geht. Der Einheitsführer, wie der Vorsitzende heißt, ist seit 25 Jahren dabei. „Ich bin mit sieben Jahren eingetreten“, sagt er. „Ich komme aus einer Spielmannszugfamilie.“ Opa Johannes Thyssen spielte Pauke, Patenonkel Wolfgang Thyssen Trommel und Pauke, Großcousin Frank Kempkes Querflöte und Lyra sowie sein älterer Bruder Benjamin Grammel Pauke und Trommel. Nur seine Eltern Udo und Marita Grammel sind nicht im Spielmannszug aktiv, weil das musikalische Gen eine Generation offensichtlich übersprang.

Neben Karnevalsumzügen, Schützenfesten und Martinszügen haben die Musiker der Feuerwehr in diesem Jahr zwei besondere Auftritte. Gemeinsam mit dem Stadtmusikzug Kamp-Lintfort, mit dem der Rheurdter Spielmannszug befreundet ist, gestaltet man einen Nachmittag auf dem Quartiersplatz der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort. Zwei Nachmittage sind dafür vorgesehen: Am 14. Juni und am 6. September geben die beiden Musikgruppen im Schatten des großen Förderturms ab 15 Uhr ein zweistündiges Konzert. „Darunter ist natürlich auch viel moderne Musik“, sagt Dennis Grammel.