Feuerwehr Rheurdt-Schaephuysen „Ihr seid verlässlich, sicher und immer da!“

Das Aufgabenspektrum der Feuerwehr ist divers und wird gewiss immer diverser. So flossen im Jahr 2023 insgesamt knapp 1500 Stunden allein in verschiedene Seminare und Lehrgänge, weitere rund 2250 Stunden leisteten die Kameraden im Bereich der regulären Aus- und Weiterbildung bei den Diensthabenden. Mit dem leidenschaftlichen Einsatz, der auch in der starken Jugend- und Kinderfeuerwehr mit den Heranwachsenden zwischen sechs und 17 Jahren betrieben wird, summieren sich die ehrenamtlich geleisteten Stunden auf fast 10.000.