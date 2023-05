Tag der offenen Tür in Rheurdt Die Warteliste für die zweite Kinderfeuerwehrgruppe ist lang

Schon nach wenigen Jahren gab es in der Ökogemeinde eine Warteliste, weil die Kinderfeuerwehrgruppe nicht mehr als 20 Kinder haben sollte, um sie bei guter Betreuung auf spielerische Art und Weise in die Welt der Blauröcke zu begleiten. Die Freiwillige Feuerwehr dachte darüber nach, eine zweite Gruppe einzurichten. Doch zunächst musste sie Betreuerinnen und Betreuer finden. Dies gelang ihr in den vergangenen Monaten, nachdem die Löscheinheit Rheurdt im Dezember 2022 in das neue Feuerwehrgerätehaus umgezogen war. Stefan, Sandra und Ben Zumkley sowie Lisa Vossen, Anika Runde, Thomas Koppers und Nadine Kallweit sind die neuen Betreuerinnen und Betreuer.