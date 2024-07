Freiwillige Feuerwehr Rheurdt Kameraden fuhren ins Zeltlager nach Kranenburg

Am zweiten Tag des Zeltlagers wurde gemeinsam gefrühstückt. Anschließend wurden Gruppen gebildet und eine lustige Lagerolympiade begann. Dabei wurden Spiele gespielt, die mit Geschmack, Feingefühl oder Wissen zu tun hatten. Deselaers hatte sich diese ausgedacht. Mittags ging die Truppe dann zum nahe gelegenen Einkaufszentrum Großen Haag, das auch von vielen Niederländern besucht wurde. Nachmittags stand eine Draisinenfahrt auf dem Programm – Personen, die schon mal in Kranenburg waren, kennen sicherlich die Grenzland-Draisine, an der Fahrräder angebracht sind. Demnach ging es mit Muskelkraft die etwa 5,5 Kilometer lange Strecke nach Groesbeek in die Niederlande. Nach einem Eis vor Ort und einem Spaziergang durch Groesbeek fuhren die Kameradinnen und Kameraden wieder zurück nach Kranenburg.