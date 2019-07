Charity am Niederrhein : Feuerwehr marschiert für Kinder

In voller Montur arbeiteten sich die Feuerwehrleute durch die Hitze. Foto: ja/Veelemann

Niederrhein Die Hitze haben sie einfach ausgeblendet: 13 Feuerwehrleute machten bei ihrem Wohltätigkeitsmarsch von Weeze nach Krefeld in der Nacht zu heute einen Zwischenstopp in der Feuerwache Vluyn. Keine normale Wanderung, denn die Retter trugen ihre etwa 25 Kilogramm schwere Ausrüstung am Mann.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken