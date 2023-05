Brandschutztag in Neukirchen-Vluyn Feuerwehrleute suchen Nachwuchs

Die Übung der Jugendfeuerwehr war ein Programmpunkt des Brandschutztages, zu dem vom Löschzug Vluyn in das Feuerwehrhaus neben dem Bauhof an der Tersteegenstraße eingeladen worden war. Auch wenn die Jugendfeuerwehr eine Warteliste hat, sucht sie Nachwuchs, nicht zuletzt deshalb, weil am letzten Samstag im April 13 Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner den Grundlehrgang bestanden haben. Von diesen gehörten die meisten der Jugendfeuerwehr an. Nun sind sie in den aktiven Dienst gewechselt. „Die Jugendfeuerwehr hat rund 40 Mitglieder“, berichtete Löschzugführer Frank Eßers. „Ich komme auch aus der Jugendfeuerwehr. Ich habe mit zwölf Jahren angefangen. Es war eine gute Entscheidung. Mittlerweile bin ich fast 35 Jahre dabei.“