Festival in Neukirchen-Vluyn Techno zwischen Himmel und Halde

Der Hamburger Senkrechtstarter „Neelix“, alias Henrik Twardzik, war schon 2023 dabei und konnte die Massen von sich und seiner Musik überzeugen. Auch diesmal war die Arena-Bühne von ihm voller Menschen. Sein Stil ist von einem treibenden Bass, von sphärischen Flächen, dem regelmäßigen Einsatz von Vocals unter häufiger Verwendung ruhiger, melodischer Passagen als Spannungselement gekennzeichnet. Seine Sets tendieren heute allerdings stärker in Richtung Progressive House, die früher fast ausschließlich im Psytrance angesiedelt waren. Tracks wie „You're Under Control“ und „Leave Me Alone“ (die es natürlich zu hören gab) hatten ihm seinerzeit internationale Anerkennung eingebracht und ihn zu einem der führenden Künstler in der Psytrance-Szene gemacht.