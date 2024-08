Ferienspaß in Rheurdt Kinder freuen sich über Eis von der Gemeinde und viele Ausflüge

Jedes Jahr verändert sich das Programm der Ferienfreizeit, die immer von der vierten bis zur sechsten Woche der Sommerferien dauert, ein wenig. Finanziell wird die Ferienfreizeit vom Kreis Kleve unterstützt. In der vergangenen Woche ging es etwa einen Tag zum Ketteler Hof in Haltern am See. „Dort gibt es zum Beispiel eine Sommerrodelbahn, eine Wasserrutsche mit Schlauchbooten oder einen Streichelzoo“, erzählte Alexandra Arts, Mitarbeiterin des Awo-Bahnhofs. Als Kind hat sie selbst am Ferienspaß in Rheurdt teilgenommen, heute ist sie ehrenamtliche Betreuerin.