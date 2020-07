Drei Wochen Programm für Kinder : Ferienspaß im Awo-Bahnhof Rheurdt kommt gut an

Bei durchwachsenem wetter wurde am Montag gemalt. Foto: Christoph Reichwein (crei)

RHEURDT Die Awo hat das Programm wegen der Corona-Epidemie neu organisiert. So findet es an drei und nicht nur zwei Tagen in der Woche statt, und zwar jeweils eine Stunde länger als früher. Allerdings dürfen nicht mehr so viele Kinder mitmachen wie sonst.

Am Montag fielen die Wasserspiele beim Ferienspaß buchstäblich ins Wasser. Eigentlich hatten die Kinder rund um den Awo-Bahnhof aus Putztüchern Wasserbomben bauen sollen. „Doch dazu war es einfach zu nass“, sagte Sabrina Kleinen als Leiterin des Awo-Bahnhofs. So malten die Kinder oder starteten ein Suchspiel.

In diesem Jahr hat der Awo-Bahnhof den Ferienspaß in der zweiten Ferienhälfte neu organisiert. Das Team um Sabrina Kleinen legte die Aktionen nach draußen. Die Gruppen beginnen zeitversetzt, jeweils zwei zu je zehn Kindern um 9.30 Uhr und zwei um 10 Uhr, und enden fünf Stunden später. Außerdem treffen sich die Kinder von montags bis donnerstags. „Wir haben jede Woche einen Tag angehängt“, berichtet Sabrina Kleinen. „Außerdem sind die Kinder jeden Tag eine Stunde länger hier. Da in diesem Jahr viel ausfiel, hat sich das Team entschieden, mehr für die Kinder anzubieten.“

Gleichzeitig musste die Awo die Zahl der Teilnehmer beschränken. Es sind nicht mehr 80, wie in den Vorjahren. „Wir haben eine Warteliste von 20 Kindern. Parallel sind 40 Kinder hier, vor allem im Grundschulalter, obwohl Kinder bis zwölf Jahren dabei sein können. Da einige Kinder nur eine oder zwei Wochen dabei sind, sind es über die drei Wochen 60 verschiedenen Kinder.“

Sie sind nicht nur rund um den Awo-Bahnhof aktiv, sondern auch in Rheurdt, zum Beispiel bei einer Dorfrallye, einer Schatzsuche oder einer Schnitzeljagd. Um den Awo-Bahnhof sitzen sie, wenn es zeitweise regnet, wie am Montag, unter Baldachinzelten oder trotzen auf einem kleinen Fußballfeld dem Regen, bis es wieder sonnig wird.