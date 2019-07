Ferienfreizeit in Neukirchen-Vluyn : Bürgermeister bekommt Traumfänger geschenkt

Neukirchen-Vluyn Ferienkinder vom Klingerhuf kümmerten sich um Klima und Umwelt.

Welchen Traum soll der neue, von den Ferienkindern im Klingerhuf von Hand gebastelte Traumfänger für Bürgermeister Harald Lenßen als erstes einfangen? Da war Lenßen am gestrigen Freitagmittag ganz spontan: „Es dürfte ruhig ein paar Grad kühler sein.“ Hans-Wilhelm Fricke-Hein, Vorstand des Neukirchener Erziehungsverein, gab seinem Ruf nach Abkühlung rasch noch eine globale Note: „Ich davon träumen, dass das Weltklima wieder in Ordnung kommt.“ Gewissermaßen als Soforthilfe hatte der Bürgermeister einen ganzen Eiswagen mitgebracht. Eis für alle Kinder – denn zusammen feierten sie ein großes Finale der Ferienfreizeit. 30 Kinder und sieben Betreuer haben zwei Wochen Programm hinter sich.

Auf den giftgrünen T-Shirts hatten sich die Jungen und Mädchen ihr Motto geschrieben: „Klingerhuf for Future - Gemeinsam stark für die Umwelt !“. Natürlich standen Spiel und Spaß an allen Ferientagen im Vordergrund. Aber das ganze hatte als gemeinsame Klammer die Nachhaltigkeit. So bastelte die Rasselbande die Traumfänger aus alten CDs und Vogelhäuschen aus zuvor geleerten Milchpackungen. Jean Luca hielt bei der Abschlusspräsentation einen Solarofen hoch, in dessen schwarz gestrichenem Inneren allein die Sonne für Ober- und Unterhitze sorgt. „Wir wollten mit allen Kindern hier beweisen, dass man auch beim Basteln nicht immer neuen Abfall produzieren muss, sondern dass neue Dinge aus alten Sachen entstehen können“, sagte Jennifer Witt, eine der hauptamtlichen Betreuerinnen.