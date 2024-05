Sommerferien in Neukirchen-Vluyn Ab 13. Mai für die Ferienspiele im Treff 55 anmelden

Auf eine erlebnisreiche und schöne Zeit in den Sommerferien können sich Mädchen und Jungen aus Neukirchen-Vluyn freuen, die an den Ferienspielen des Stadtteilbüros Treff 55 teilnehmen. Die Neukirchen-Vluyner Beratungsstelle der Grafschafter Diakonie, dem Diakonischen Werk des Kirchenkreises Moers, organisiert die Ferienspiele im Auftrag der Stadt Neukirchen-Vluyn in der Zeit vom 8. bis zum 19. Juli. Angeboten werden spannende Ausflüge, etwa in den Freizeitpark Schloss Beck oder in den Gelsenkirchener Zoo, eine entspannte Runde Minigolf oder eine Planwagenfahrt zum Oermter Berg.