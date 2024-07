Essen und Trinken in Neukirchen-Vluyn Das wird Besuchern beim Feierabendmarkt am 11. Juli geboten

Für den passenden Sound sorgt diesmal Ralf Röder. In der Szene ist er kein Unbekannter mehr. Er lässt sein Publikum in rockige und bluesige Zeiten entschweben. Jeder Song wird von ihm neu und frisch interpretiert. Mit stampfenden Rhythmen und groovigem Blues nimmt er jeden mit in die Welt von J.J. Cale, Bob Dylan, John Lee Hooker und Robert Johnson. Aber auch Songs der Stones, Beatles, Velvet Underground und CCR sind „seine“ Songs. Rock ‘n‘ Roll von Little Richard oder Chuck Berry sind Highlights seiner Konzerte. Heute zaubert er einen Eindruck jener Jahre auf die Bühne, die jeden mitreißt und gleich infiziert.