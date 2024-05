Gemeinsam mit Freunden in Neukirchen-Vluyn treffen Stadtmarketing lädt am 16. Mai wieder zum Feierabendmarkt ein

Wie immer beteiligen sich viele Händler entlang des Platzes und der Niederrheinallee mit erweiterten Öffnungszeiten. Für stimmungsvolle und rhythmische Untermalung sorgt von 17 bis 20 Uhr das Irish Folk-Duo „Finnacht Ground“. In der Besetzung Akkordeon, Gitarre, Whistle sowie Gesang spielen sie traditionellen und aktuellen Insel-Folk, von Klassikern wie „Whiskey in the Jar“ bis hin zu modernen Songs wie „Ready for the Storm“ oder „Jacks Hinks“ ist alles dabei.