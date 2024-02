Sport in Rheurdt Erfolgreiches Faustballturnier „Klein gegen groß“ in Schaephuysen

Rheurdt · Am vergangenen Wochenende traten die Kinder gegen ihre Eltern in der Turnhalle am Kornweg an. Obwohl die Pandemie ursächlich für Leistungseinbußen war, hatten die Teilnehmenden viel Spaß. Wann das Probetraining stattfindet.

01.02.2024 , 14:30 Uhr

Beim Faustball muss der Ball mit dem Arm oder mit der Faust für den Gegner unerreichbar in das andere Halbfeld geschlagen werden. Die Spielvereinigung Rheurdt-Schaephuysen ist darin gut. Foto: Norbert Prümen (nop)

„Power Bauer“ schallte es am letzten Januar-Wochenende durch die Schaephuysener Turnhalle, als sich der U-10-Nachwuchs der Faustballabteilung mit seinen Eltern zu einem gemeinsamen Kräftemessen traf. „Leider hat Corona tiefe Spuren in der Faustballabteilung hinterlassen. Die vormals so umtriebige Abteilung der Spielervereinigung Rheurdt-Schaephuysen muss sich gerade im Nachwuchsbereich mächtig zur Decke strecken“, sagt Abteilungsleiter Michael Sonfeld, der gespannt auf die weitere Entwicklung der Abteilung blickt, die in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiert. Mit Andrea und Marcus Möller engagiert sich ein Elternpaar bei der Jugend-U 10. Beide haben selbst Bundesligaerfahrung. In dieser Saison ist der Nachwuchs im aktiven Spielbetrieb im Rheinland unterwegs. Für die Eltern ist das eine neue Erfahrung, nicht mal eben um die Ecke, sondern zu Spieltagen nach Leverkusen, Solingen und Leichlingen zu fahren. Beim ersten Kinder-Elternevent ging es mit 3-er-Mannschaften los. Schnell war zu erkennen, dass fast alle Eltern schon mal am Strand einen Ball gespielt haben. Für alle war es ein Aha-Erlebnis, wie schön es sich spielen lässt, wenn der Ball auch mal den Boden berühren darf. Spannende Spiele und gute Stimmung, abgerundet mit einer gemeinsamen Pizza, machten alle Teilnehmer schließlich zu Gewinnern. Die Eltern bedankten sich beim Trainergespann mit einer kleinen Aufmerksamkeit, für die Kinder gab es einen Vereinsrucksack. Seit 50 Jahren wird in Schaephuysen bereits Faustball gespielt. Kinder und Jugendlichen macht es großen Spaß, sich im Wettkampf zu messen. Für Ballsportinteressierte bietet Faustball eine echte Alternative, erfordert relativ wenig Zeit, verspricht dafür aber Erfolge. In der Altersgruppe der Fünf- bis Elfjährigen können noch einige Spielerinnen oder Spieler aufgenommen werden und werden daher mit ihren Eltern zu einem Probetraining eingeladen. Dieses findet mittwochs und freitags um 17.15 Uhr in der Turnhalle Schaephuysen, Kornweg, statt. Nähere Informationen gibt es unter www.spvgg-rheurdtschaephuysen.de oder unter 0157 37355798.

(RP)