Corona-Krise : Als Familie gemeinsam Stärke erleben

Neukirchen-Vluyn Eine gute Planung und viel Optimusmus helfen Familie Höltkemeyer, mit den Einschränkungen der Corona-Pandemie klarzukommen.

Familie Höltkemeyer behält einen kühlen Kopf. Aktivitäten rund um Vluyn sorgen bei den Kindern Paul (11), Johannes (7) und Alma (3) für Beschäftigung. „Wir haben das Glück, dass die Kinder in den eigenen Garten können“, sagt Mutter Tamara. Nicht von ungefähr hängt an der Gartentür das Schild „Spielen erlaubt“. Alle Termine und Verabredungen sind abgesagt. „Ich würde mich so gerne mit meinem besten Freund Floris treffen. Wir telefonieren. Die Schule vermisse ich schon“, sagt Paul. Alma vermisst die Spielkameraden aus dem Kindergarten. Corona gibt den Takt vor.