Fall aus Rheurdt vor dem Landgericht Kleve 37-Jähriger kommt zur Unterbringung in psychiatrisches Krankenhaus

Am Freitag, 26. Juli, hat das Landgericht Kleve über einen 37-jährigen Mann verhandelt, der wegen Körperverletzung in zwei Fällen und Sachbeschädigung angeklagt war (Aktenzeichen: 110 KLs 14/24). Der Beschuldigte soll am 24. März 2023 in Rheurdt einer Zeugin ein Büschel Haare ausgerissen und deren ihr zur Hilfe eilenden Freundin in den Finger gebissen haben, in der Absicht, diesen abzubeißen. Im Rahmen des darauffolgenden Gerangels soll es zudem zu einem Schlag ins Gesicht gekommen sein.