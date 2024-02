Ankündigung des Caritasverbandes Geldern-Kevelaer Fairkaufhaus kommt demnächst nach Rheurdt und Schaephuysen

Wer in Geldern lebt, kennt das Fairkaufhaus schon seit einigen Jahren. Dort wird auf 900 Quadratmetern Verkaufsfläche gut erhaltene Secondhand-Ware zu fairen Preisen angeboten – etwa so, wie das Kaufhaus der Diakonie, das es beispielsweise in Duisburg gibt. Ab dem 20. Februar kommt das Fairkaufhaus auch mit einem Stand auf den Rheurdter Marktplatz, immer von 13 bis 18 Uhr. Eine Einschränkung gibt es allerdings: Das Angebot findet nur in den geraden Monaten des Jahres an jedem dritten Dienstag des Monats statt. Ab dem 19. März kommt das Fairkaufhaus zudem zum Bauhof nach Schaephuysen. Dort ist das Angebot jeden dritten Dienstag im Monat von 13 bis 18 Uhr, immer in den ungeraden Monaten, zu finden. Darüber hinaus bietet das Fairkaufhaus noch mehr an.