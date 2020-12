Evangelische Kita Vluyn : Hier lernen Kinder, sich gut zu „fairhalten“

Das Archivfoto aus dem Jahr 2018 zeigt Kinder, die bei einem Projekt zum Thema Zahngesundheit mitmachen. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

NEUKIRCHEN-VLUYN Wie lässt sich globales und faires Handeln von Kindesbeinen an erlernen? Die evangelische Kindertagesstätte in Vluyn setzt das Thema in verschiedenen spannenden Projekten um.

Lässt sich fairer Umgang miteinander trainieren und gemeinsam leben? Susanne Krämer-Warda, Einrichtungsleiterin der evangelischen fairen Kindertagesstätte an der Pastoratstraße, weiß, wie es mit Projekten und im täglichen Umgang gelingt. Und zwar so, dass der Wellenschlag bis ins häusliche Umfeld der Kinder schwappt. „Unsere Arbeit wird durch das christliche Menschenbild und christliche Glaubenswerte geprägt. Dazu üben wir uns im fairen Umgang miteinander und gehen in einer globalisierten Welt verschiedenen Sachen auf den Grund. Wir fragen nach, woher unsere Produkte kommen und wie wir unser Leben bewusst und nachhaltig gestalten können“, beschreibt sie den Blick über den Tellerrand.

Weltverständnis und der Gerechtigkeitssinn werden über Projekte, Spiele und Geschichten sensibilisiert. „Unser letztes zweiwöchiges Projekt drehte sich nach dem Nikolausfest um das Thema ‚fairwandeln‘. Über Geschichten und Rollenspiele haben wir den Begriff fair geklärt. In der anschließenden Woche haben wir über die Vermeidung von Plastikmüll und Mikroplastik gearbeitet. Das Wissen darum, wie man selber Müll vermeiden kann, stand im Mittelpunkt“, so Susanne Krämer-Krämer.

Info Für gute Arbeit mehrfach zertifiziert Geschlossene Gruppen Die evangelische faire Kindertagesstätte ist mehrfach zertifiziert worden. 69 Kinder in zwei U-3-Gruppen und einer Ü3-Gruppe werden vom zehnköpfigen Team coronabedingt im geschlossenem Gruppensetting begleitet. Neben dem 35-Stundenblock ist die Ganztagsbetreuung von 7 bis 16 Uhr möglich. Infos www.evangelischefairekitavluyn.de

Dabei spielte Plastian, der kleine Fisch aus dem Bilderbuch, eine wichtige Rolle. „Meine Tochter Luise hat mich über Mikroplastik aufgeklärt. Total toll“, sagt Kathrin Zwanzig. Der plastikfreie Umgang ist das Ziel im Alltag. Nachhaltig genutzte Utensilien wie eine Glasflasche anstelle von Plastik haben längst bei den Kinder Vorfahrt. Aus Altplastik wurden beim Projekt Sanduhren, Schlüsselanhänger oder Schmetterlinge gebastelt. Upcycling machte Spaß.

„Die Kinder setzen viel zu Hause um. Das fängt beim Einkaufen mit den Eltern an und mündet im neuen, plastikfreien Kaufverhalten. Eltern entwickeln völlig neue Sichtweisen“, so Krämer-Warda. Andere Projekte sorgten für Furore. Zu erinnern ist an das T-Shirt-Projekt, bei dem der Weg der Baumwolle zurückverfolgt wurde, wie auch an fair gehandelte Schokolade. „Kinder achten heute auf besondere Kennzeichnung der Produkte“, so Krämer-Warda.

Selbst bei Fridays for Future engagierten sich die Kinder. „Dazu erreichte uns auch Kritik. Bei unserer alltäglichen Arbeit erfahren wir, Kinder haben früh eine klare eigene Position. Unser Fehler wäre es, sie zu unterschätzen“, so die Einrichtungsleiterin. Kathrin Zwanzig: „Kinder werden in ihrer Selbstständigkeit gefördert.“

Neben der inhaltlichen Arbeit, der Wohlfühlatmosphäre bietet die Kita ein spannendes Außengelände, das an Gartentagen von Eltern gepflegt wird. „Unsere Eltern sind Teil der Kita und arbeiten in coronafreien Zeiten mit. Ich erinnere auch an unsere Ateliermütter und ihr Kreativangebot.“