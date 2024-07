Fahrerflucht in Rheurdt Auto kollidiert mit Pedelecfahrer

Am Mittwoch, 24. Juli, gegen 4.45 Uhr wurde an der Vluyner Straße in Rheurdt-Schaephuysen ein Pedelecfahrer bei einem Verkehrsunfall mit einem Pkw leicht verletzt. Das teilt die Polizei mit. In Höhe einer Mittelinsel wurde der 48-jährige Mann aus Neukirchen-Vluyn, der auf der Fahrbahn in Richtung Rheurdt unterwegs war, von einem Pkw überholt. Dabei kam es aufgrund des zu geringen Abstandes des Pkw zum Radfahrer zu einer seitlichen Kollision, wodurch der Zweiradfahrer stürzte.