Europawahl 2024 in Neukirchen-Vluyn Unterlagen zur Wahl werden demnächst verschickt

Voraussichtlich in der Woche vom 6. bis zum 11. Mai erhalten die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürgern die Wahlbenachrichtigungsschreiben zur Europawahl 2024. Informationen zur Wahl (unter anderem zur Beantragung von Briefwahl) sind auf der Startseite der städtischen Homepage und über folgenden Link abrufbar: https://www.neukirchen-vluyn.de/europawahl2024 Die Briefwahlunterlagen können komfortabel online oder persönlich in Raum 126 im Erdgeschoss beantragt werden. Beachtet werden muss, dass der Zugang zum Rathaus ab dem 3. Juni nicht mehr barrierefrei erfolgen kann. Bei Rückfragen stehen die Mitarbeitenden des Wahlbüros per Mail an wahlen@neukirchen-vluyn.de oder telefonisch unter der Nummer 02845 391108 zur Verfügung.