Essen zum Mitnehmen Wo in Neukirchen-Vluyn ein Mittagstisch angeboten wird

Neukirchen-Vluyn · Eine warme Suppe oder eine Portion Bratkartoffeln mit Salat und Spiegelei zu Mittag gibt Energie für den Rest des Tages. Angebote wie diese gibt es in Neukirchen-Vluyn auch zum Mitnehmen. Wir stellen einige Restaurants oder Cafés vor, die Mittagessen to go anbieten.

09.01.2024 , 16:30 Uhr

Wer keine Zeit hat, selbst zu kochen, kann vielerorts auf Angebote vom Mittagstisch zurückgreifen. Foto: dpa/Caroline Seidel