Exotisch essen in Neukirchen-Vluyn Das sind die besten internationalen Restaurants

Wer sich allein die Biografie von Inhaber Tim Lellau anschaut, sieht, dass das Restaurant an der Niederrheinallee 310 breit aufgestellt ist: Einige Stationen, die mit der Sterneküche zu tun haben, führten ihn nach London, ins Elsass und in den Schwarzwald. Auf der aktuellen Wochenkarte (18. und 19. Juli) stehen etwa als Vorspeise ein hausgebackenes Brot mit griechischem Olivenöl, eine Zwiebelsuppe „À la Provence“ oder ein griechisches Moussaka. Daneben wird auch „Vitello tonnato vom Iberico-Schwein“ angeboten. Sowohl Griechenland als auch Frankreich, Italien und Spanien sind bei Lellau also vertreten, der das Restaurant „Little John’s“ 2017 mit seiner Frau Sandra gestartet hat. Regelmäßig veranstalten sie auch Mallorca-Abende – der nächste findet am 21. September um 18.30 Uhr statt. Geöffnet ist sonst donnerstags und freitags von 12 bis 15 Uhr, mittwochs bis samstags ab 18 Uhr. Sonntags wird nur nach besonderer Absprache geöffnet.