Hauptausschuss in Rheurdt : Erweiterung der „KomLog“ – Stadt Geldern will mitmachen

Rheurdt/Wachtendonk Rheurdts Bürgermeister Klaus Kleinenkuhnen berichtete am Montagabend im Hauptausschuss über die Pläne.

Als die Gemeinde in Schaephuysen von der Hauptstraße einen Weg zur einstigen Schule bauen ließ, vergab sie den Auftrag nicht selbst, sondern ließ Ausschreibung und Vergabe über die „KomLog“ laufen. „Wenn es bei Vorhaben um Beträge geht, die über 15.000 Euro liegen, schalten wir sie meistens ein“, berichtete Rheurdts Bürgermeister Klaus Kleinenkuhnen am Montagabend im Hauptausschuss. „Die KomLog hat sich auf Vergaben von Dienstleistungen und Bauleistungen spezialisiert. Sie darf auch nachverhandeln, im Unterschied zu Kommunen.“

Dass die Gesellschaft für Kommunallogistik, interkommunale Einkaufs- und Vergabegesellschaft ihr Kürzel auflöst, war Thema der Sitzung, weil die Stadt Geldern in sie eintreten will. Die Gemeinde Rheurdt ist einer der Gesellschafter, denen die „KomLog“ gehört und dem Eintritt zustimmen muss, wie auch die Gemeinden Issum, Wachtendonk und Kerken sowie die Stadt Straelen. Die Gesellschafterversammlung hatte bereits beschlossen, die Stadt Geldern eintreten zu lassen, wenn die „KomLog“ personell wächst. Am Montag stimmte der Hauptausschuss in Rheurdt zu, wie voraussichtlich auch am kommenden Montag der Rat. Auch die Räte in den anderen Kommunen im Südkreis Kleve dürften eine Erweiterung bejahen.