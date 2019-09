Erntedankfest im Dorf Neukirchen : Erntedankfest sorgt für Trubel im Dorf

Gleich zwei Festtage erlebte das Dorf Neukirchen. Village-Rock und Erntedankfest sorgten für gute Stimmung.

„Die Handwerksstände sorgen auf der Hochstraße für viel Atmosphäre und ziehen das Publikum an“, freute sich Rüdiger Eichholtz, der die kulturelle Arbeit für die Stadt mitkoordiniert. Den Denkmalplatz vor der Neukirchener Buchhandlung hatte der Schäfer mit seinen Heidschnucken belegt. Die Tuwas-Aktion „Vierjahreszeiten“ bot frische Produkte an, wie Obst und Gemüse, vom Hopfen bis zum Salat. An den Ständen bildeten sich Menschentrauben, so auch beim Fahrradtrödel. Mittig platziert stand die Dorfmasche mit ihren handgefertigten Artikeln. Darunter auch kleine wie große Schaffiguren, die wiederum als ein Gemeinschaftsprodukt mit dem Repaircafé entstanden. „Wir haben mit anderen Ausstellern eine tolle Zusammenarbeit“, freute sich Martha Schlothmann von der Dorfmasche. Die verschiedenen Stände waren herbstlich dekoriert. Die neue Apfelernte gab es zu probieren wie auch Imkerprodukte. Schnell wurde es bei sommerlichen Temperaturen voll. Selbst die Partnerstadt Buckingham war vertreten. Der Städtepartnerschaftsverein lud zu englischen Leckereien ein. Eine sichere Anlaufstelle boten die Landfrauen. „Wir bieten wie immer frischen Kuchen. Der Zuspruch ist gut“, so Silke Büsch vom Vorstand. Den Erlös aller Veranstaltungen im Jahr spenden die Landfrauen karitativen Vereinen vor Ort. Lange Tische standen auf den schattigen Rasenflächen und luden zur Pause oder die Kinder zum Spielen ein. Erneut ist das Konzept, das Dorffest so weitläufig aufzustellen, aufgegangen. Gegen Mittag starteten die Traktoren den Zug durch das Dorf Neukirchen, der zum Grafschafter Platz führte. Offiziell eröffnete Kurt Best, stellvertretender Bürgermeister, das Fest. Die Übergabe der Erntekrone von Landfrauen und Ortsbauern gehört jedes Jahr zum Höhepunkt. Sie hat ihren Platz im Eingangsbereich des Rathauses. Diethelm Keesen, Vorsitzender der Ortsbauernschaft Neukirchen-Vluyn, brachte die Situation der Landwirtschaft nach der Ernte auf den Punkt. Die Trockenheit bestimme im zweiten Jahr in Folge die Ernte. „Das Futter für unsere Tiere ist knapp. Die Erträge sind erneut geringer ausgefallen“, so Keesen. Ob die Trockenheit der Vorbote des Klimawandels oder einer Klimaveränderung sei, bleibe abzuwarten. Beate Brodesser, Vorsitzende der Landfrauen, appellierte an mehr Umweltbewusstsein, an ein Umdenken, gerade beim Einkauf von zu vielen Lebensmitteln oder beim online-Shoppen.