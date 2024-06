Erlebnis Niederrhein 4.0 Kreis Wesel will nachhaltigen Tourismus in der Region fördern

Der Niederrhein soll als nachhaltige Tourismusdestination erlebbar gemacht und beworben werden. Dafür will sich der Kreis Wesel gemeinsam mit seinen 13 Kommunen und der Entwicklungs-Agentur Wirtschaft (EAW) einsetzen. So steht es in der Vorlage zum Ausschuss für Digitales, Nachhaltigkeit und Wirtschaftsförderung, der am 3. Juni tagte. Das Projekt hat auch einen Namen: „Erlebnis Niederrhein 4.0“. Dabei soll die niederrheinische Kulturlandschaft durch „Storytelling“ inszeniert werden, anschließend sollen daraus ökologisch verträgliche Tourismus- und Erlebnisangebote entwickelt werden. Diese sollen dann zu einer maßgeschneiderten Reise kombiniert werden.