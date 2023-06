Obstplantage in Neukirchen-Vluyn So läuft die Erdbeerernte

Neukirchen-Vluyn · Erdbeeren bestimmen jetzt die Saison der Obstplantagen Bloemersheim im Ortsteil Vluyn. Erntefrisch kommt die Nussfrucht in den Hofladen und wird bis Mitte August verkauft. So läuft es in der Direktvermarktung.

16.06.2023, 16:00 Uhr

Jaqueline Huhndorf und Bernd Fruhen auf dem Erdbeerfeld von Bloemersheim. Foto: Norbert Prümen Foto: Norbert Prümen

Von Sabine Hannemann

Der bundesdeutsche Pro-Kopf-Verbrauch von Erdbeeren liegt statistisch bei 3,7 Kilogramm. Der Verbraucher liebt erntefrische Ware aus der Direktvermarktung, wie die von den Obstplantagen Bloemersheim im Ortsteil Vluyn. Aktuell ist dort die Sorte Clery im Angebot. „Die Ernte ist gut. Wir sind zufrieden“, sagt dazu Jacqueline Huhndorf, die gemeinsam mit Bernd Fruhen und Team die Flächen bewirtschaftet, Hofläden betreibt und Wochenmärkte anfährt.