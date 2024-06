Sport in Neukirchen-Vluyn Neuer Rundkurs und Bestleistungen beim 22. Enni-Donkenlauf

Alle Läuferinnen und Läufer, die bislang bei allen drei Serien-Läufen am Start waren, haben nun bereits ein Ergebnis in der Serienwertung. Schließlich wird die schlechteste Zeit gestrichen, sodass sie sich in Xanten nur noch verbessern können. Das gilt unter anderem für Sina Rodermond vom SV Sonsbeck, Simone Reuter vom TSV Weeze und Christian Wilke von Runnershigh Niederrhein. Rodermond gewann den Donkenlauf und führt damit weiterhin die Youngster-Serie in der Fünf-Kilometer-Wertung an. Reuter und Wilke konnten ihre Führungsposition in der Masterserie verteidigen. Der führende Mann der Youngster-Serie über fünf Kilometer, Armin-Gero Beus vom SV Sonsbeck, trat in Neukirchen-Vluyn nicht an. Für ihn ist Xanten damit entscheidend.