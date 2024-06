Aufgrund von Arbeiten an Energie- und Wassernetzen Andreas-Bräm-Straße wird bis Herbst in Abschnitten zur Einbahnstraße

Um in der stark befahrenen Andreas-Bräm-Straße ohne eine komplette Sperrung auszukommen, wird die Enni dort in mehreren Etappen bauen und den Verkehr in rund Hundert-Meter-Abschnitten einspurig in Richtung des Neukirchener Rings an der Baustelle vorbeileiten. Der sonst von der Geldernschen Straße Richtung des Dorfes Neukirchen fließende Verkehr wird großräumig über den Neukirchener Ring, die Niederrheinallee und zurück in die Andreas-Bräm-Straße umgeleitet. Anlieger können ihre Grundstücke jederzeit erreichen, Fußgänger den Baubereich durchweg passieren. Auch der Rossmann- und der Aldi-Parkplatz werden durchgehend befahrbar bleiben.