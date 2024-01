Autounfall in Neukirchen-Vluyn Autofahrer verliert Endtopf – Polizei sucht nun Zeugen

Das Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde sucht Zeugen, die beobachtet haben, welches Fahrzeug am Freitag, 26. Januar, auf der Geldernschen Straße Höhe Lintforter Straße einen Endtopf verloren und sich danach entfernt hat. Eine 38- jährige Frau aus Neukirchen-Vluyn meldete der Polizei, dass sie mit ihrem Pkw an dem Abend über einen Endtopf gefahren sei, als sie von der Lintforter Straße in Richtung Kamp-Lintfort unterwegs war.