Pläne für Rheurdt : Ende Mai soll Ratsarbeit neu starten

Rheurdt Bis dahin fallen die Sitzungen der Ausschüsse aus. Danach sollen sie in größeren Räumen tagen, damit Abstände gewahrt werden können. Das Foyer der Martinusgrundschule wäre ein denkbarer Tagungsort.

Rheurdts Bürgermeister Klaus Kleinenkuhnen will die Arbeit von Ausschüssen und Rat, die seit der Kontaktsperre vom 23. März fast vollständig eingestellt wurde, langsam wieder aktivieren. „Die Sitzungen dienen der Aufrechterhaltung der Politik“, sagt er. Sie sollen am 25. Mai starten – neu starten, denn die Arbeit, heißt es, werde eine andere sein als vor der Corona-Zeit.

Der Rat soll demnach um 18 Uhr im Foyer der Martinusgrundschule am Meistersweg tagen, wo er bereits stattfand, als der Ratssaal im Rathaus renoviert wurde. „Wir wollen das Risiko so gering wie möglich halten“, erläutert Klaus Kleinenkuhnen. „Dort ist mehr Platz vorhanden und Abstände lassen sich besser einhalten.“ Der Bürgermeister will den Rat mit allen Ratsfrauen und Ratsherren einberufen. „Alle zu beteiligen, ist der beste Weg“, sagt er.