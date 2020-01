Mundartnachmittag : En betschen Platt: Jetzt Karten sichern

Die Akteure: Die Liebe zum Platt verbindet die Generationen. Foto: Norbert Prümen (nop)

Neukirchen-Vluyn Am 22. März findet der beliebte Mundart-Nachmittag der Heimat- und Verkehrsvereine Neukirchen und Vluyn statt. Die Akteure sind bereits seit Herbst mit den Vorbereitungen und Proben beschäftigt.

Von Ulrike Rauhut

„En betschen Platt van det un dat“ heißt es am Sonntag, 22. März, wieder in der Kulturhalle in Vluyn. Seit Herbst treffen sich die 15 Mitglieder des Mundartkreises der Heimat- und Verkehrsvereine (HVV) Neukirchen und Vluyn, um Sketche und „Vertellstöckskes“ einzustudieren. Es sei gar nicht so einfach, passendes Material zu finden, meint Heinz Marten, der Vorsitzende der Gruppe. Denn Geschichten auf Platt seien rar, alle Bücher bereits abgegrast. Und schließlich möchte der Kreis dem Publikum jedes Jahr etwas Neues bieten. Da sei das Internet schon ein Segen.

Aber auch hier sei es eine Sucherei, denn schließlich darf die Szene weder zu altbacken noch zu jugendlich sein. In früheren Zeiten aber darf sie spielen. Damals, als in fast jedem Haushalt und besonders auf den zahlreichen Bauernhöfen, Grafschafter Platt gesprochen wurde. Natürlich muss sich das Stück auch gut umschreiben lassen. Mit dem Sketch „Minnen nejen Hut“ ist Marten diese Kunst gut gelungen. Wilhelm Kölscheid und Erika Hartschen werden das Ehepaar spielen, das in einen Streit gerät, nachdem der Bauer vom Schweinemarkt in Moers zurückgekehrt ist. Auf die Auflösung, wo der neue Hut tatsächlich geblieben ist, kann man gespannt sein.

INFO Tickets gibt’s nur im Vorverkauf Der Mundartnachmittag findet am 22. März um 15 Uhr in der Kulturhalle statt. Karten (15 Euro) gibt es ausschließlich im Vorverkauf: in Vluyn bei Giesen-Handick und bei der Volksbank, in Neukirchen bei Optik Engelke und beim Fahrradcenter Tendick. Im Preis sind Kaffee und Kuchen enthalten.

Ebenfalls ein Ehestreit ist das Thema von „Dat Rennperd“, einem Sketch, den Gerda und Heinz Marten einstudiert haben. Ist die ominöse „Betty“, von der der angetrunkene Ehemann im Schlaf fantasiert, wirklich nur ein Rennpferd? Diese und viele andere Programmpunkte versprechen wieder einen bunten Nachmittag. Dazu gibt es, wie immer, Kaffee und Kuchen, die im Eintrittspreis von 15 Euro enthalten sind.

Die beiden Heimat- und Verkehrsvereine Neukirchen und Vluyn laden bereits seit 20 Jahren gemeinsam zu der beliebten Veranstaltung ein. Dass die plattdeutsche Sprache nicht verloren geht, ist ihnen ein großes Anliegen. Deshalb gibt es in Vluyn einen Mundart-Stammtisch, der sich jeden zweiten Montag im Monat um 19.30 Uhr in den „Dürerstuben“ trifft.

Der Vluyner Verein hat aber noch mehr zu bieten. Im Januar gab es bereits eine „Glühweinwanderung“ zur ersten Vollmondnacht des Jahres. Am 30. April trifft man sich am Vluyner Platz, um den Handwerkerbaum zu schmücken. Für den Sommer sind mehrere Fahrradausflüge sowie eine mehrtägige Fahrt nach Trier, Luxemburg und ins Saarland geplant.

Der HVV Neukirchen trifft sich immer am ersten Donnerstag im Monat im Haus Mevissen und steht interessierten Bürgern offen. Der Veranstaltungskalender für das Jahr 2020 ist prall gefüllt. Das Osterfeuer zusammen mit dem Schützenverein an der alten Mühle in der Dong ist beispielsweise ein fester Programmpunkt am Ostersamstag. Ein Ausflug zur Wuppertaler Schwebebahn sowie eine Wanderwoche in die Holsteinische Schweiz sind weitere Highlights.

Applaus für Anneliese Kutsch, Isabell Essers und Heinz Marten beim Mundartnachmittag 2019. Foto: Christoph Reichwein (crei)