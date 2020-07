Eis im „Schopes Büdchen“ : Ein bisschen Bella Italia in Schopes

Rheurdt In Schaephuysen schmeckt das Eis aus einer Berliner Manufaktur. Die leckere Seite von „Schopes Büdchen“ mit dem besonderen italienischem Flair kommt bei der Kundschaft vor Ort sehr gut an.

13 Sorten sind insgesamt im Angebot, sieben wechseln nach Saison. Zur kühleren Jahreszeit geht der Geschmack beispielsweise in Richtung Lebkuchennote. Hinzu kommen Toppings und Soßen. Eine Eis-Karte ist in Vorbereitung und soll sich ganz nach dem Geschmack der Kunden richten. „Deshalb gibt es bei uns wechselnde Wochenangebote, um zu testen, was später auf die Karte soll“, sagt Hammacher.

Für die Dekoration wie die gestreifte Markise ist Olga Hammacher (40) zuständig. Ein nostalgischer Eiswagen-Bulli in Miniaturausgabe sorgte für die zündende Dekoidee. Bella Italia kommt einem sofort in den Sinn. „Früher sind die Eismacher mit solch einem VW-Bus umhergefahren“, sagt sie. Das Ehepaar bietet in dem kleinen Ladenlokal, alles das, was in einen Kiosk gehört. Hinzu kommen EDV-Artikel, Tierfutter, ein Hermes-Paketshop wie eine Wäscherei-Annahme. „Was hätte ich gerne in Schaephuysen“ war für das Ehepaar die treibende Frage, die sie schließlich auch zum Angebot von Eisspezialitäten führte. „Eisdielen gibt es in Vluyn oder in Aldekerk“, so Markus Hammacher, der mit seiner Frau bereits für den Winter plant.