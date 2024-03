Eissaison in Neukirchen-Vluyn Omas Teigschüssel und Walnuss-Feige stehen hoch im Kurs

Neukirchen-Vluyn/Rheurdt · Seit einigen Wochen läuft die Eissaison in Neukirchen-Vluyn und Rheurdt. Einige Cafés mussten die Preise erhöhen, andere sind derzeit mit Renovierungsarbeiten beschäftigt. Was eine Kugel Eis kostet und welche veganen Alternativen es am Niederrhein gibt.

08.03.2024 , 16:00 Uhr

Zwei Mitarbeiter des Eiscafés „Gelateria Italiana“ am Vluyner Platz. Sie verkaufen unter anderem die Sorten Malaga und Erdbeere. Foto: Lena Steffens