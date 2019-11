Einzelhandel : Niederberg: Investor soll kriegen, was er will

Niederberg: Investor soll kriegen, was er will

Blick auf das Niederberg-Gelände südlich der Niederrhein-Allee. Die von Jürgen Tempelmann geleitete Ruhrstadt-Stiftung will hier ein „Creativrevier“ entwickeln. Foto: Dirk Neubauer

Neukirchen-Vluyn Ausschuss stimmt für 1200 Quadratmeter großen Vollversorger, den Gutachter für städtebauverträglich halten. Die CDU bezweifelt das.

Die Debatte läuft seit drei Jahren. Schwächt ein Lebensmittelmarkt, der sich südlich an das neue Niederberg-Wohnquartier anschließt, die beiden bestehenden Zentren in Neukirchen und Vluyn? Oder wirkt sich ein Markt fast gar nicht auf diese beiden Zentren aus? Von der Stadt wurden das Büro „Junker + Krause – Stadtforschung Planung“ aus Dortmund beauftragt, in einer Verträglichkeitsuntersuchung der Frage nachzugehen, wie sich ein neuer Markt auf andere Märkte und die Zentren auswirkt.